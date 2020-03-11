Микола Томенко підняв питання про незаконне фінансування партії і каналів в Україні країною-агресором
Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає "Знай".Далі наводимо слова автора без коментарів.
Визнаю, що коли 31 серпня 2019 року в інтерв’ю каналу 1+1 Зеленський зробив заяву про незаконне фінансування партії Медведчука, я був переконаний у результативному завершенні справи.
Але, ось минає вже більше як півроку:
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- Медведчук з Рабіновичем і Козаком як на роботу літають в Москву до Путіна;
- Медведчук через Козака скуповує телеканали України...
І повне мовчання СБУ, МВС, ГП, Нацради з телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету...
Нагадаю, що сказав тоді Зеленський:
"Партія Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об’єднання, і хто вони такі.
Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться".
У мене запитання до Зеленського:
Скільки ще нам чекати спільного брифінгу Президента, Міністра внутрішніх справ, голови СБУ...про відкриття кримінальної справи щодо незаконного фінансування партії та каналів Медведчука і К., країною-агресором?
Чи домовилися так, як і попередники?!