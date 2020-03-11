А в цих словах є частка правди

Колишній глава Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі назвав головну загрозу для української держави

За його словами, безвізовий режим з країнами Європейського Союзу представляє серйозну небезпеку для України.

Він упевнений, що за рахунок українців у Європі мають намір вирішити демографічну проблему.

«Безвиз – це, звичайно, позитивно. Але в умовах того, що вони зробили, це прямий інструмент знищення України. Тому що люди просто масово їдуть, і молодці поляки, які їх чудово приймають, відразу інтегрують, і Польща повністю вирішила для себе демографічну проблему і дуже швидко розвивається за рахунок України і Грузії теж», — заявив він.

Він упевнений, українцям не варто радіти можливості виїхати на заробітки за кордон.

«А чому ми повинні радіти? Я радий за Польщу, але для України це дуже погано», — сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в України будуть стимулювати заробітчан і мігрантів повернутися пільговими кредитами. В країні буде запущена програма під назвою "Повертайся і залишайся".

За словами глави країни, ставка в розмірі 9% пропонується тим, хто вже працює і має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу. Зеленський додав, що пізніше з'являться детальні умови та інформація про те, як це буде працювати.

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