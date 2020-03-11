А в этих словах есть доля правды

Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили назвал главную угрозу для украинского государства

По его словам, безвизовый режим со странами Европейского Союза представляет серьезную опасность для Украины.

Он уверен, что за счет украинцев в Европе намерены решить демографическую проблему.

«Безвиз – это, конечно, положительно. Но в условиях того, что они сделали, это прямой инструмент уничтожения Украины. Потому что люди просто массово уезжают, и молодцы поляки, которые их прекрасно принимают, сразу интегрируют, и Польша полностью решила для себя демографическую проблему и очень быстро развивается за счет Украины и Грузии тоже», — заявил он.

Он уверен, украинцам не стоит радоваться возможности ухать на заработки за границу.

«А мы чему должны радоваться? Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо», — заключил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут стимулировать заробитчан и мигрантов вернуться льготными кредитами. В стране будет запущена программа под названием "Возвращайся и оставайся".

По словам главы страны, ставка в размере 9% предлагается тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить свое дело. Зеленский добавил, что позже появятся детальные условия и информация о том, как это будет работать.

Напомним, Саакашвили сообщил о большой трагедии для Украины

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