Міжфракційне депутатське об’єднання «Бізнес-Варта» підключається до розблокування діяльності сільгоспкооперативу «Новоселицький» на Київщині і поверненню власності, захопленої рейдерами, її законним володарям – членам кооперативу

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини», співголова МДО «Бізнес-Варта» Андрій Ніколаєнко під час зустрічі з селянами, які стали жертвами рейдерського захоплення своєї власності, і вже близько року не можуть обробляти поля та збирати врожаї.

«Хліб не повинен гнити незібраним на полі. Це – злочин! А селяни повинні мати змогу обробляти землю, як їм належить за законом. Тому я, як співголова МДО «Бізнес-Варта», підключаюся до розблокування діяльності сільгоспкооперативу «Новоселицький» і поверненню власності, захопленої рейдерами, її законним володарям – селянам. Люди вимагають справедливості. Будемо її повертати», - наголосив Ніколаєнко.

За результатами зустрічі з колективом сільгоспкооперативу, «Бізнес-Варта» напрацює план дій, що має на меті у найкоротші терміни розблокувати діяльність кооперативу та дозволити селянам отримати змогу розпочати весняні роботи на полях підприємства.