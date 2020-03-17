Через нахабство та цинізм Парламент вперше "послав" Володимира Зеленського

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

зеленський

Далі наводимо текст українського політика без жодних поправок: 

16 березня 2020 року о 17-33 Зеленський поставив ультиматум Верховній Раді;

"Зміна плану роботи Верховной Ради неприпустима... Парламент...має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи...

В такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України".

17 березня 2020 року о 9 -15 Верховна Рада голосами 359 депутатів із всіх франційлб і депутатських груп змінила план роботи і перенесла свою діяльність із пленарного режиму на роботу в комітетах і фракціях до 3 квітня.

Отож, на час карантину, всупереч вимозі Зеленського, парламент теж пішов на парламентський карантин і не буде в складі 422 депутатів розглядати і ухвалювати в закритому режимі так звані земельну, трудову...реформи!

верховна рада, бунт, нардепи, народні депутати, скандал, блокування трибуни

Переконаний, що головна причина того, що Парламент вперше прямо і публічно послав Президента в рамки його повноважень, полягає в нахабстві і цинізмі керівної трійки - Зеленський - Єрмак - Шефір, які вже давно "не вважають за людей" депутатів "Слуги народу".

Сподіваюся, що це перша, а не остання спроба депутатів захистити свої повноваження і статус ВР.