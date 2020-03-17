Через нахабство та цинізм Парламент вперше "послав" Володимира Зеленського

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст українського політика без жодних поправок:

16 березня 2020 року о 17-33 Зеленський поставив ультиматум Верховній Раді;

"Зміна плану роботи Верховной Ради неприпустима... Парламент...має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи...

В такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України".

17 березня 2020 року о 9 -15 Верховна Рада голосами 359 депутатів із всіх франційлб і депутатських груп змінила план роботи і перенесла свою діяльність із пленарного режиму на роботу в комітетах і фракціях до 3 квітня.

Отож, на час карантину, всупереч вимозі Зеленського, парламент теж пішов на парламентський карантин і не буде в складі 422 депутатів розглядати і ухвалювати в закритому режимі так звані земельну, трудову...реформи!

Переконаний, що головна причина того, що Парламент вперше прямо і публічно послав Президента в рамки його повноважень, полягає в нахабстві і цинізмі керівної трійки - Зеленський - Єрмак - Шефір, які вже давно "не вважають за людей" депутатів "Слуги народу".

Сподіваюся, що це перша, а не остання спроба депутатів захистити свої повноваження і статус ВР.