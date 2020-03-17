Верховна Рада, хоч і з запізненням, все ж таки прийняла сьогодні низку заходів, спрямованих на полегшення умов ведення бізнесу українськими підприємцями.

Ці заходи були потрібні ще декілька місяців тому, але зараз критика дій більшості вже не на часі – потрібно рятувати підприємництво/

Про це у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, який є одним з співавторів прийнятого сьогодні в цілому законопроекту №3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)».

«Щойно Рада на першій за сьогодні позачерговій сесії прийняла в цілому законопроект №3220, співавтором якого я є. Цим законом зменшується тиск на підприємців за порушення податкового законодавства, самозайняті осіби звільняються на два місяці від сплати ЄСВ, призупиняються перевірки, та відтерміновується початок дії законів про фіскалізацію роботи малого бізнесу», - зауважив Ніколаєнко.

На думку депутата, закон став продуктом компромісу між побажаннями бізнес-спільноти та можливостями держави. І, звісно, ці заходи були на часі ще 2-3 місяці тому, з початком пандемії коронавірусу.

«Але зараз вже не час дорікати більшості за безглуздий передноворічний турборежим. Треба рятувати сумлінний бізнес і громадян», - наголосив Андрій Ніколаєнко.

Законопроект розроблений з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов’язаних із строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та пені, тощо.

Законопроект направлений на захист як малого так і великого бізнесу від негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу.