Виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниці» Марчек Желько, розуміючи, що його час на цій посаді майже минув, призначає керівниками підконтрольних УЗ філій і підприємств корупціонерів
Про це пише Політрада.
Так, за даними джерела «Наших грошей» у керівництві УЗ, заступником директора філії «Центр забезпечення виробництва» (ЦВЗ) «Укрзалізниці» став Юрій Шиганов, який фігурував у журналістському розслідуванні щодо розкрадання держкоштів на закупівлях для «Укроборонпрому». Відповідний наказ Марчек Желько підписав 18 березня. При цьому Шиганова вже представили трудовому колективу «ЦЗВ».
У 2019 році Шиганов подавав декларацію як в. о. директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця», де вказав 497 тис грн. зарплати та $35 тис. заощаджень. До цього він працював начальником Відділу маттехзабезпечення Житомирського бронетанкового заводу, де відповідав за закупівлі. Саме на цій посаді він став фігурантом розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про розкрадання державних коштів на закупівлях для підприємств концерну «Укроборонпром», що нанесло збитків на 250 млн. грн. (так звана «справа Свинарчуків»).
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Журналісти встановили, що Шиганов проводив фіктивні конкурси між пов’язаними фірмами, що поставляли контрабанду продукцію за завищеними цінами на підприємства концерну. З записів відомо, що Шиганов не тільки знав про оборудку постачальників, а й брав участь у створенні схем. Наприклад, в переписці з найближчим партнером Гладковського-молодшого – Віталієм Жуковим, Шиганов пропонує йому прислати листи від «своїх інших фірм (нових)». Це потрібно було для створення видимості конкуренції про виборі постачальника.
В результаті ТОВ «Фірма «Ренал» та ТОВ «Оптимаспецдеталь», що були підконтрольні Жукову та його партнерам, закупили гусениці БМД-2 по $6,3 тис/шт., а Житомирський бронетанковий купив їх вже вдвічі дорожче – по $13,17 тис/шт. Редуктор компресора було закуплено по $400,а поставлено ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена – по $945. Таким чином, при Шиганові завод переплачував 100% фірмам зі справи Гладковського.