Виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниці» Марчек Желько, розуміючи, що його час на цій посаді майже минув, призначає керівниками підконтрольних УЗ філій і підприємств корупціонерів

Про це пише Політрада.

Так, за даними джерела «Наших грошей» у керівництві УЗ, заступником директора філії «Центр забезпечення виробництва» (ЦВЗ) «Укрзалізниці» став Юрій Шиганов, який фігурував у журналістському розслідуванні щодо розкрадання держкоштів на закупівлях для «Укроборонпрому». Відповідний наказ Марчек Желько підписав 18 березня. При цьому Шиганова вже представили трудовому колективу «ЦЗВ».

У 2019 році Шиганов подавав декларацію як в. о. директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця», де вказав 497 тис грн. зарплати та $35 тис. заощаджень. До цього він працював начальником Відділу маттехзабезпечення Житомирського бронетанкового заводу, де відповідав за закупівлі. Саме на цій посаді він став фігурантом розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про розкрадання державних коштів на закупівлях для підприємств концерну «Укроборонпром», що нанесло збитків на 250 млн. грн. (так звана «справа Свинарчуків»).

Журналісти встановили, що Шиганов проводив фіктивні конкурси між пов’язаними фірмами, що поставляли контрабанду продукцію за завищеними цінами на підприємства концерну. З записів відомо, що Шиганов не тільки знав про оборудку постачальників, а й брав участь у створенні схем. Наприклад, в переписці з найближчим партнером Гладковського-молодшого – Віталієм Жуковим, Шиганов пропонує йому прислати листи від «своїх інших фірм (нових)». Це потрібно було для створення видимості конкуренції про виборі постачальника.

В результаті ТОВ «Фірма «Ренал» та ТОВ «Оптимаспецдеталь», що були підконтрольні Жукову та його партнерам, закупили гусениці БМД-2 по $6,3 тис/шт., а Житомирський бронетанковий купив їх вже вдвічі дорожче – по $13,17 тис/шт. Редуктор компресора було закуплено по $400,а поставлено ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена – по $945. Таким чином, при Шиганові завод переплачував 100% фірмам зі справи Гладковського.