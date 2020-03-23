В критичній ситуації українська влада продемонструвала цинічне ставлення до жителів Донбасу

Таку заяву зробив народний депутат, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук.

Політик не розуміє, про яке повернення Донбасу може говорити сьогодні влада після того, як було прийнято рішення припинити пропуск громадян та транспортних засобів з території ОРДЛО через лінію розмежування.

Як відомо, з 22 березня Україна заборонила переміщення транспорту і людей через лінію розмежування з метою стримати поширення коронавірусної інфекції. Медведчук повідомив, що Росія, у свою чергу, додатковим розпорядженням від 16 березня дозволила жителям ОРДЛО в'їжджати до Росії.

«У критичні моменти і в реальних діях, а не в політичних деклараціях проявляється реальне ставлення до людей, причому не просто до людей – до громадян України. І це ставлення до жителів Донецька та Луганська продемонстрували Україна і Російська Федерація. Про яке повернення Донбасу через свідомість людей, що мешкають на неконтрольованих територіях, може говорити сьогодні влада в Україні після такого кроку?», - заявив політик.

Він нагадав, що цей крок позбавлений сенсу і змушує сумніватися в адекватності української влади, оскільки в Європі, звідки масово повертаються українці, кількість хворих набагато більше, ніж в ОРДЛО.

На думку політика, такий крок свідчить про відмову від дотримання конституційних прав громадян. Він упевнений, що його з радістю підтримають націонал-радикали.

«Але найстрашніше в ньому – демонстративна відмова від дотримання конституційних прав своїх співгромадян, незаконний і цинічний, який, втім, з радістю буде підтриманий різними маргіналами націонал-радикального спрямування», - підкреслив Медведчук.

Він упевнений, що саме на їх думку сьогодні орієнтується нинішня влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським.