В критической ситуации украинская власть продемонстрировала циничное отношение к жителям Донбасса

Такое заявление сделал народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик недоумевает, о каком возвращении Донбасса может говорить сегодня власть после того, как было принято решение прекратить пропуск граждан и транспортных средств с территории ОРДЛО через линию разграничения.

Как известно, с 22 марта Украина запретила перемещение транспорта и людей через линию разграничения с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Медведчук сообщил, что Россия, в свою очередь, дополнительным распоряжением от 16 марта разрешила жителям ОРДЛО въезжать в Россию.

«В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям – к гражданам Украины. И это отношение к жителям Донецка и Луганска продемонстрировали Украина и Российская Федерация. О каком возвращении Донбасса через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях, может говорить сегодня власть в Украине после подобного шага?», - заявил политик.

Он напомнил, что этот шаг лишен смысла и заставляет сомневаться в адекватности украинской власти, поскольку в Европе, откуда массово возвращаются украинцы, число заболевших намного больше, чем в ОРДЛО.

По мнению политика, подобный шаг свидетельствует об отказе от соблюдения конституционных прав граждан. Он уверен, что его с радостью поддержат национал-радикалы.

«Но самое страшное в нем – демонстративный отказ от соблюдения конституционных прав своих сограждан, незаконный и циничный, который, впрочем, с радостью будет поддержан различными маргиналами национал-радикального толка», - подчеркнул Медведчук.

Он уверен, что именно на их мнение сегодня ориентируется нынешняя власть во главе с президентом Владимиром Зеленским.