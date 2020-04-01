Українцям треба вимагати від влади виконання своїх обіцянок або визнання власної управлінської імпотентності

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі ми наводимо текст політика без будь-яких змін:

Обіцянки-цяцянки влади, а державі не в радість або чи діждемося міністрів у найважливіших галузях українського життя?!

Під час формування 2 Уряду Зеленського влада і всі її головні представники та речники затаврували ганьбою ідею об‘єднання низки міністерств й пообіцяли відновити промисловий напрям через введення віце-прем’єра та сферу захисту довкілля, сільське господарство й культури через відновлення окремих міністерств. Нині від призначення нового Уряду минає місяць.

Про довкілля, промисловість і сільське господарство забули, а Міністерство культури має виконуючу обов‘язки. Нагадаю також, що і в Міністерстві освіти і науки не має Міністра. Статус другого сорту для цих найважливіших напрямків життєдіяльності держави особливо небезпечний в період ухвалення нового карантинного бюджету на 2020 рік.

Якщо подивитися на урядовий варіант бюджету, який ВР відправила на 2 читання, то найбільше секвертували видатків на культуру, освіту, науку, захист довкілля, програми енергозбереження й газозаміщення, підтримку фермерства, соціально-економічний розвиток і підтримку сел та малих містечок...

Українська мудрість каже: обіцянки-цяцянки, а дурному в радість. Нині виглядає так, що дурнів, які вірять у обіцянки влади все менше і менше. Тож залишається вимагати від влади виконання своїх обіцянок або визнання власної управлінської імпотентності із визначеними в Конституції та Законах України наслідками!