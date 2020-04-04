Українські топ-політики не захотіли відмовлятися від мільйонів бюджетних коштів, які можна було спрямувати на боротьбу з епідемією

Про це розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо слова автора без коментарів та будь-яких змін:

Як відомо, наша команда "Рідної країни" та громадськість країни звернулася до керівників парламентських партій з пропозицією відмовитися від майже 300 мільйонів бюджетних коштів на їх діяльність у 2020 році на користь підтримки охорони здоров’я та боротьби з коронавірусом.

25 березня – голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко підтримав нашу вимогу й заявив, що вони відмовляться від своїх, точніше наших 140 мільйонів;

27 березня – Голова ВР Дмитро Разумков похвалив ініціативу «Слуги народу» і закликав інші парламентські партії підтримати нашу ідею відмови від бюджетних коштів;

30 березня – Президент Володимир Зеленський відзначив патріотичну позицію партії «Слуга народу» щодо відмови від бюджетного фінансування на свою діяльність і знову активно закликав інші партії долучитися до цієї доброї справи;

4 квітня – на сайті НАЗК відсутня інформація про відмову партії «Слуга народу» та відповідно партій Медведчука, Тимошенко, Порошенка і Вакарчука від бюджетного фінансування?! У мене запитання до Слуги народу: а що це було?

П.С. До речі, я не здивуюся якщо нинішня масова телевізійна реклама та реклама в соціальних мережах про те, як вожді парламентських партій рятують медиків і український народ від коронавірусу буде оплачано із цих же 300 мільйонів бюджетних, тобто наших грошей на їхню партійну рекламу!