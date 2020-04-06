Руйнування енергосектору, яке відбуваєтся зараз, призведе до небаченої в Україні кризи

Про це заявив експрезидент Грузії, ексголова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі, передає Обозреватель.

"Якщо сектор (енергетичний) зруйнувати, якщо його знищити, а зараз все до цього веде, то реально не буде, по-перше, світла й води у звичайних людей, не буде в лікарнях, апаратам штучного дихання не буде на чому працювати. Тобто ситуація дуже проста", – сказав Саакашвілі.

Він також зазначив, що Україна не повинна знову опинитися в енергетичній залежності від Росії, до якої вона рухається зараз, імпортуючи електроенергію, що вбиває вітчизняну енергетику.

"Я прекрасно знаю, що таке залежати від Росії енергетично. Коли я став президентом Грузії, коли Росії не сподобалися деякі мої кроки, найхолоднішої зими (за рік після того, як я підтримав, до речі, Майдан в Україні) мене хотіли покарати. А в результаті покарали мій народ: повністю відключили Грузію від електроенергії, від газу. І ми ледве вижили. Якби тоді інші сусіди нам не дали руку допомоги, просто багато людей загинуло б. Не можна залежати від Росії. Не можна під жодним соусом", – підкреслив Саакашвілі.

Раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "правці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній та вугільній галузях, зокрема до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. Так, державний "Енергоатом" тільки за грудень 2019 року зазнав збитків на суму 100 млн грн через засилля імпорту російської електроенергії.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань главою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом.