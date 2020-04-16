Гучні звинувачення посипалися на адресу нового заступника керівника Держуправління справами Ігоря Лисого

Як виявилося, до переходу в аграрний бізнес він був на топ-посаді, а саме - першого заступника мера м. Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), передає Golos.ua.

Пізніше Ігор Лисий став на чолі Кам'янець-Подільський заводу продтоварів. Після того, як «Миронівський хлібопродукт» (відомий виробник м'яса і напівфабрикатів) викупив колгоспні сади в с. Петрівка в Криму, Лисий і очолив «Кримську фруктову компанію».

Важливо, що вже під керівництвом Ігоря Лисого названа фруктова компанія з Криму потрапила в земельний скандал місцевого значення. Ситуація набула розголосу після того, як на землі почав претендувати ще один орендар.

ЗАТ «Кримська фруктова компанія» орендувала землі успішного колись СВК «Докучаєвський» в с. Гришине Первомайського району. Компанія уклала з пайовиками договір оренди на 25 років, однак нічого їм не заплатила.

Ще однією важливою деталлю є те, що у 2012 році держава компенсувала «Кримській фруктовій компанії» 50% коштів направленных на закладку нових посадок. Така щедрість по відношенню до компанії, наближеної до Ігоря Лисого викликає багато питань оскільки, аграрії не можуть похвалитися турботою держави і особливо поверненням коштів. З'являються підозри, що Ігор Лисий якось пов'язаний з владою.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський призначив двох заступників Державного управління справами, які виграли конкурс, що проводився восени минулого року.

Одна посада дісталася адвоката Марії Грабовської, інша - екс-главі Міжнародного дитячого центру "Артек" Ігорю Лисому.