Громкие обвинения посыпались в адрес нового заместителя руководителя Госуправделами Игоря Лысого

Как оказалось, до перехода в аграрный бизнес он был на топ-должности, а именно - первого заместителя мэра г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область), передает Golos.ua.

Позже Игорь Лысый стал во главе Каменец-Подольский завода продтоваров. После того, как «Мироновский хлебопродукт» (известный производитель мяса и полуфабрикатов) выкупил колхозные сады в с. Петровка в Крыму, Лысый и возглавил «Крымскую фруктовую компанию».

Немаловажно, что уже под руководством Игоря Лысого названная фруктовая компания из Крыма попала в земельный скандала местного значения. Ситуация получила огласку после того, как на земли начал претендовать еще один арендатор.

ЗАО «Крымская фруктовая компания» арендовала земли успешного когда-то СПК «Докучаевский» в с. Гришино Первомайского района. Компания заключила с пайщиками договор аренды на 25 лет, однако ничего им не заплатила.

Еще одной важной деталью является то, что в 2012 году государство компенсировало «Крымской фруктовой компании» 50% средств направленных на закладку новых посадок. Такая щедрость по отношению к компании, приближенным к Игорю Лысому вызывает много вопросов ввиду того, что аграрии не могут похвастаться заботой государства и особенно возвратом средств. Появляются подозрения, что Игорь Лысый как-то связан с властью.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский назначил двух заместителей Государственного управления делами, которые выиграли конкурс, проводившийся осенью прошлого года.

Одна должность досталась адвокату Марии Грабовской, другая - экс-главе Международного детского центра "Артек" Игорю Лысому.