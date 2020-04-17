Голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко продовжують допомагати в боротьбі з уханьским вірусом
На цей раз допомога вирушила на Волинь – в Зимненський Святогірський монастир, де служать п'ятдесят сестер і послушниць. Через карантин служби проводять у закритому режимі. І нерідко місцеві звертаються за допомогою.
Ну як, не менше 200 осіб зверталися. Тому що дозволено нам на два метри стояти на вулиці під час служби. Так ми всіх наших парафіян забезпечували рукавичками, масочками і дезінфекторами.
Однак, засобів захисту на всіх не вистачало, тому за допомогою черниці звернулися до Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які відразу ж відгукнулися і в короткі терміни передали допомогу. В Зимненський монастир вантаж доставили представники Благодійного фонду Оксани Марченко.
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Зараз ми зібрали все необхідне і зібрали дуже швидко. Буквально десь за один день.
Настоятелька Зимненського монастиря попросила благодійників підтримати і Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги. Там також дуже потребують допомоги. Зараз не вистачає навіть елементарних засобів захисту.
Якщо хворих госпіталізують у реанімаційне відділення, це на зміну потрібно 12–15 комбінезонів, відповідно респіратори, маски і це все. Медикаменти, враховуючи перебіг захворювання.
Засоби захисту, які були доставлені на Волинь, куплено на особисті кошти сім'ї Віктора Медведчука і Оксани Марченко