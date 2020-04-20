В Україні падає кількість хворих і померлих від вірусу, тому що влада маніпулює цифрами

Таку заяву зробив відомий український телеведучий Андрій Пальчевський у своєму новому відеозверненні у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net. Він розповів, що відчув себе погано, тому викликав бригаду додому. Медики взяли у нього всі необхідні мазки, послухали, і, знайшовши хрипи, направили його на комп'ютерний томограф легенів.

«Вчора я заплатив 5800 гривень за виклик і дослідження в приватній лабораторії, так як в міській лабораторії це займає 4-5 днів. І до цього ти не знаєш, хворий ти чи ні. Томограф, думаю, обійдеться теж пару тисяч. Ось так приблизно коштує, якщо робити в умовах приватного сектора – тобто швидко і надійно», - зазначив Пальчевський.

За його словами поки в Україні не будуть створені схеми забору прямо на вулиці, як це зроблено в Південній Кореї, реального ефекту не буде.

«В Південній Кореї, до речі, за сьогоднішній день не померла жодна людина. Вся справа в тестах, а тести - це гроші. Гроші віддавати нашим злодюгам не хочеться. А з тестами так легко маніпулювати цифрами. Взяли, поміряли певну кількість, і кожен день у нас падає, ніби як, захворюваність і смертність. Але шило в мішку не сховаєш, правди не приховаєш», - зазначив телеведучий.

Сколько стоит диагноз? Сколько стоит диагноз??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 20. April 2020

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський заявив, що плани нашого уряду закидати шапками вірус і вийти на роботу накриваються мідним тазом.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський під отруйною хмарою розповів, як Кличко познущався над киянами: «Печемо пасочки».

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