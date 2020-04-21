Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вибухнув дивною заявою про приєднання України до Росії

Так, він написав у своєму особистому Телеграм-каналі, що нові українські санкції щодо Росії не є легітимними, оскільки втеча екс-президента Януковича було незаконним, а сама Україна "повернеться" до складу РФ.

За його словами, вся нинішня Україна – це failed state, "провалилася держава, і існує лише за рахунок дотацій з Євросоюзу".

"Але європейцям вже набридає терпіти Київ, від якого одні проблеми і рано чи пізно вони кинуть цю валізу без ручки. Тоді велика частина цієї території за прикладом Криму повернеться в Росію і в регіональних законодавчих зборах, в тому числі і в Києві, ЛДПР буде мати потужну фракцію", - пише скандальний політик.

Також він похвалився, що був у чорних списках в Україні, починаючи з 1991 року.

"І за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича, і зараз, тому що з перших днів незалежності України, я говорив про необхідність повернення в Росію руських земель, частина яких – це Україна", - резюмував Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.