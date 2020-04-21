Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вибухнув дивною заявою про приєднання України до Росії
Так, він написав у своєму особистому Телеграм-каналі, що нові українські санкції щодо Росії не є легітимними, оскільки втеча екс-президента Януковича було незаконним, а сама Україна "повернеться" до складу РФ.
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За його словами, вся нинішня Україна – це failed state, "провалилася держава, і існує лише за рахунок дотацій з Євросоюзу".
"Але європейцям вже набридає терпіти Київ, від якого одні проблеми і рано чи пізно вони кинуть цю валізу без ручки. Тоді велика частина цієї території за прикладом Криму повернеться в Росію і в регіональних законодавчих зборах, в тому числі і в Києві, ЛДПР буде мати потужну фракцію", - пише скандальний політик.
Також він похвалився, що був у чорних списках в Україні, починаючи з 1991 року.
"І за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича, і зараз, тому що з перших днів незалежності України, я говорив про необхідність повернення в Росію руських земель, частина яких – це Україна", - резюмував Жириновський.
Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.
Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.
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