Колишня народний депутат України від «Партії регіонів» Ганна Герман передбачила Україні розвал після пандемії китайського вірусу

Таку думку соратниця екс-президента-втікача Віктора Януковича висловила в ефірі телеканалу «112 Україна». Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

За її словами, дії влади у боротьбі з коронавірусом «хаотичні, погано сплановані і не розраховані на перспективу». Мовляв, у Києві зараз найбільше переймаються тим, щоб отримати транш від МВФ, і будуть за будь-яку ціну намагатися освоїти ці гроші, а люди «поки посидять удома».

«Найгірше, що ніхто не думає про перспективу, як ми вийдемо з цього, якими ми будемо, і не готує державу та суспільство до поствірусного періоду», – мовить Герман із салону авто.

За її словами, рано чи пізно епідемія закінчиться, а от на запитання, чи буде Україна, у неї немає оптимістичного відповіді.

До речі, це не перша подібна заява Герман. Вона вже розповіла, що Україна нібито приречена на загибель через «вірус ненависті між людьми».

Раніше ми писали про те, що екс-депутат оскандалилася дивним вбранням. Знімок опублікували на сторінці «Рагу.лі» в Facebook.

«Що ви бачите? Я бачу німе запитання "Ну і чому ти більше не робиш фотозвітів? Ми ж стараємося», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що інцидент стався на 52-му дні народження журналіста Дмитра Гордона. На нього Ганна Герман вирішила прийти в наполовину підпоясаному піджаку, з-під якого було видно живіт.

Нагадаємо, що скандальна соратниця Януковича вбила наповал новим іміджем: «Батя, ми стараємося».

Як повідомляла Politeka, Герман оскандалилася зверненням до українців: «Дайте себе...».

Також Politeka писала, що Ганна Герман раптово відкрила всю свою прокремлівську суть.