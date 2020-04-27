Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський озвучив план з повалення влади в Україні

Так, він заявив, що Росії слід поставити ультиматум Заходу з вимогою змінити владу в Україні, не втручатися у війну в Сирії і скасувати санкції.

Свої погрози скандально відомий Жириновський озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1.

Володимир Жириновський

За його словами, якщо США і Європа відмовляться виконати ці умови, їх буде чекати зовсім інший сценарій. На цьому тлі він озвучив ідею поглинання України Росією.

Популярні новини зараз

Кароль, Лобода, Лорак та інші зірки, які підкорили видами в екстремальних міні: "Ух, які..."

Демі Роуз в мікроскопічному бікіні виставила напоказ найсоковитіші місця: "Просто космос"

Антициклон насувається на Україну, погода різко зміниться: синоптик попередила про нове похолодання

Банки масово закриються по всій країні, термінове звернення НБУ: "вже з першого травня..."
Показати ще

"Якщо будуть продовжувати на нас обмовляти, брехати і обмовляти, ми вам поставимо ультиматум: що жоден снаряд не впаде на територію Сирії, в Києві буде інший режим, і санкції всі знімете за дві години. А не погодитеся - буде інший варіант", - зухвало промовив він.

Також Жириновський звинуватив Захід у тому, що він нібито відмовився сідати з Росією за стіл переговорів ще сто років тому, хоча країна-агресор була готова до цього завжди.

Володимир Жириновський

Потім він досить в зухвалій манері знову пригрозив іншим країнам діями Російської Федерації і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росію, яка все буде вирішувати.

"Ви програли. Є російська приказка - сміється той, хто сміється останній. Останніми сміятися будуть росіяни. І тільки останніми! Миротворців ми нікуди не дозволимо вводити, всі питання в Україні ми будемо вирішувати, ми! Москва, Кремль! Слухайте бій курантів у Спаській вежі!" - підсумував він свою істеричну мова.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.