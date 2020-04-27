Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський озвучив план з повалення влади в Україні

Так, він заявив, що Росії слід поставити ультиматум Заходу з вимогою змінити владу в Україні, не втручатися у війну в Сирії і скасувати санкції.

Свої погрози скандально відомий Жириновський озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1.

За його словами, якщо США і Європа відмовляться виконати ці умови, їх буде чекати зовсім інший сценарій. На цьому тлі він озвучив ідею поглинання України Росією.

"Якщо будуть продовжувати на нас обмовляти, брехати і обмовляти, ми вам поставимо ультиматум: що жоден снаряд не впаде на територію Сирії, в Києві буде інший режим, і санкції всі знімете за дві години. А не погодитеся - буде інший варіант", - зухвало промовив він.

Також Жириновський звинуватив Захід у тому, що він нібито відмовився сідати з Росією за стіл переговорів ще сто років тому, хоча країна-агресор була готова до цього завжди.

Потім він досить в зухвалій манері знову пригрозив іншим країнам діями Російської Федерації і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росію, яка все буде вирішувати.

"Ви програли. Є російська приказка - сміється той, хто сміється останній. Останніми сміятися будуть росіяни. І тільки останніми! Миротворців ми нікуди не дозволимо вводити, всі питання в Україні ми будемо вирішувати, ми! Москва, Кремль! Слухайте бій курантів у Спаській вежі!" - підсумував він свою істеричну мова.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.