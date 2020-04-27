Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко продолжают помогать нуждающимся украинцам

После того, как около 10 тысяч продуктовых наборов общим весом более 100 тонн на Пасху отправили нуждающиеся в разных областях Украины, супруги дополнительно заказали 1100 продуктовых наборов и медицинские средства для тех, кто продолжает обращаться за помощью на горячую линию Благотворительного фонда Оксаны Марченко, передает 112.ua.

На этот раз помощь передали в город Ладыжин Винницкой области для семей, где растят детей с инвалидностью.

Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко закупили для них оборудование для реабилитации, медицинские средства, лекарства и продуктовые наборы. Все это меценаты купили за личные средства.

"Конечно, никому не нужно объяснять, как тяжело стало сегодня родителям детей с инвалидностью. Это касается не только продуктов питания, но и предметов для ухода за такими детками. Это и средства гигиены, подгузники, абсорбирующие пеленки, медицинские маски и постельное белье. Наша семья не может оставаться равнодушной. Если такие детки не нужны государству, они нужны нам! Чужих детей не бывает!" - сказала Оксана Марченко.

Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передала медицинские средства районным больницам Закарпатской области, и предоставили средства защиты всем семейным врачам области.

Коме того, балгодаря меценатом, уникальное медицинское оборудование получил Институт сердца, руководимый Борисом Тодуровым. А в настоящее время медтехника и средства защиты, приобретенные Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко, развозятся еще по семи больницам в разных областях Украины.