Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко продолжают помогать нуждающимся украинцам
После того, как около 10 тысяч продуктовых наборов общим весом более 100 тонн на Пасху отправили нуждающиеся в разных областях Украины, супруги дополнительно заказали 1100 продуктовых наборов и медицинские средства для тех, кто продолжает обращаться за помощью на горячую линию Благотворительного фонда Оксаны Марченко, передает 112.ua.
На этот раз помощь передали в город Ладыжин Винницкой области для семей, где растят детей с инвалидностью.
Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко закупили для них оборудование для реабилитации, медицинские средства, лекарства и продуктовые наборы. Все это меценаты купили за личные средства.
"Конечно, никому не нужно объяснять, как тяжело стало сегодня родителям детей с инвалидностью. Это касается не только продуктов питания, но и предметов для ухода за такими детками. Это и средства гигиены, подгузники, абсорбирующие пеленки, медицинские маски и постельное белье. Наша семья не может оставаться равнодушной. Если такие детки не нужны государству, они нужны нам! Чужих детей не бывает!" - сказала Оксана Марченко.
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Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передала медицинские средства районным больницам Закарпатской области, и предоставили средства защиты всем семейным врачам области.
Коме того, балгодаря меценатом, уникальное медицинское оборудование получил Институт сердца, руководимый Борисом Тодуровым. А в настоящее время медтехника и средства защиты, приобретенные Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко, развозятся еще по семи больницам в разных областях Украины.