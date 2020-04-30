Терористи зацікавлені в продовженні мародерства на Донбасі

Таку думку в ефірі «Ехо Москви» висловив російський публіцист Олександр Невзоров.

Він дивується, чому терористи продовжують вести бойові дії.

"Мені незрозуміло, за що вони тепер б'ються, їм було ясно сказано, що їх не візьме Росія, що їм не світить ніяка власна державність, за що вони б'ються, заради чого вся ця кровища сьогодні? Ймовірно, заради того, щоб продовжити це військове положення і для того, щоб була можливість далі все-таки розікрасти регіон, а потім бігти», — вважає публіцист.

За його словами, війна на Донеччині триває тому, що у бойовиків є що розкрадати. Також він зазначив, що росСМІ пропагують такі дії.

«Якщо це злочин такий же, як і вбивство, яка різниця, де воно відбувається – тут або на території іншої країни? І будь-яка підтримка сепаратистів, де б вони не діяли, повинна припинятися російським законодавством і переслідуватися за законом. Яким чином можна підтримувати терористів Донбасу, захопили декілька міст, для мене незрозуміло», — уклав публіцист.

Раніше Невзоров говорив про те, що агресія Володимира Путіна обійшлася Донецькій і Луганській областях, а також контрольованої офіційним Києвом території загибеллю 20 тисяч чоловік.

«Турбота про відмінки, правильності віддієслівних конструкцій, прикметників і взагалі про російську мовою Донбасу обійшлося в 20 тисяч трупів. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася ця мила історія, – вона починалася з турботи про російську мовою і про утиски мови на територіях Донбасу, зокрема в Україні», – підкреслив він.

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