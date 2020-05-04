В сегодняшней ситуации нет смысла тратить время на рассмотрение программы нового правительства, ведь все это – просто пиар-ход. Такого мнения придерживается председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что программа правительства была ценной и интересной тогда, когда Кабмин утверждался и приходил со своей программой. При таком раскладе голосование за Кабмин и голосование за программу могло рассматриваться как карт-бланш, предусмотренный законодательством и Конституцией для этого правительства.

«Это правительство утвердили. Вы помните и хорошо знаете, как это было сделано, хотя не все должности в правительстве заняты. Более того, те, которые заняты, не представляют сегодня реально эффективного механизма для восстановления экономики страны», – напомнил Медведчук.

Он назвал новую программу нынешнего правительства «рефератом». Политик считает, что в сегодняшней кризисной ситуации ее рассмотрение не имеет смысла, поэтому на него не стоит тратить время.

«Сегодня программу Кабмина правильно назвать рефератом. Не думаю, что сейчас время, с учетом той ситуации, что сложилась в Украине и в экономике, той ситуации, что сложилась в вопросе борьбы с коронавирусом, рассматривать какие-то рефераты со стороны правительства. Поэтому это все пиаровские ходы для того, чтобы в очередной раз пустить пыль в глаза. И ни одного реального шага по восстановлению социальной сферы и экономической ситуации в стране», – подытожил Виктор Медведчук.