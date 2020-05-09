Министр инфраструктуры возглавил коррупцию в «Укрзализныце» и сознательно затягивает ее реформу

Об этом пишет Политрада в материале «Искусство саботажа: почему Криклий не начал реформу "Укрзализныци"?».



Издание сообщает, действия министра инфраструктуры по реформированию «Укрзализныци» больше похожи на саботаж, в частности он не настаивает на принятия необходимого для этого законопроекта «О железнодорожном транспорте», а проект закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» и вовсе был отозван им из парламента.



«Его совершенно устраивает формат «черной дыры», в котором перемешано все на свете: инфраструктура, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, управление вагонным хозяйством, ремонт локомотивов и вагонов и т.д. В рамках реформы все это должно быть разделено на бизнес-сегменты. Всюду, кроме инфраструктуры, созданы условия для конкуренции. Только так можно обеспечить эффективность работы железной дороги, повысить качество и избежать необоснованного роста цен. В ходе преобразований придется открыть рынок для частных игроков», - говорится в материале.

По мнению автора, министру не удалось искоренить коррупцию в «Укрзализныце», но удалось ее возглавить. В частности, по его словам, министр совместно с друзьями создал теневой офис, который зарабатывает на госпредприятии.

Напомним, согласно данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года в работе предприятия выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на его финансово-хозяйственную деятельность.



Ранее экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что действия министра инфраструктуры Владислава Криклия направлены только на личное обогащение, а его инициативы приведут к росту коррупции и развалу «Укрзализныци».



В свою очередь народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в «Укрзализныце», депутаты будут инициировать вопрос о его замене.