97 депутатів, що вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику

Про це написав народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.



Депутат нагадав, що Україна створила привабливі умови розвитку альтернативної енергетики, зокрема завдяки “зеленому» тарифу. Іноземні інвестори вклали в проекти мільярди євро, а держбюджет отримує значні доходи від податків, зокрема, в 2019 році сума податкових відрахувань від альтернативної енергетики склала 19,8 млрд грн.



За його словами, заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн, зокрема, посли країн вже звернулись до уряду з проханням відмовитись від ретроспективного зниження «зеленого» тарифу.



«Тепер же, коли інвестори вже вклали гроші під певні гарантії, уряд намагається змінити на ходу. Як можна довіряти такій державі надалі? Зрозуміло, що це викликає закономірну реакцію послів країн, інвестори яких вклалися в проекти: Німеччини, Франції, Великобританії, Швеції, Бельгії, Канади, Норвегії, Південної Кореї», - написав Гончаренко.



На думку депутата, 97 парламентаріїв, що нині вимагають від уряду переглянути прогнозний енергобаланс, працюють на знищення «зеленої» енергетики і не в інтересах України.



«У відповідь на заяву послів з колективним листом виступили 97 депутатів, серед яких Данило Гетьманцев, Олександр Дубінський, Андрій Герус. Далі можна й не продовжувати. Правка Геруса восени, за якою закріпили поставки електроенергії з Росії, уже поставила під загрозу наш енергетичний суверенітет. Показово, що з подібними ініціативами "зупинити злочинний і небезпечний переділ українського ринку електроенергії" виступив також Віктор Медведчук. Його інтереси і хто за ним стоїть всім відомі», - написав Гончаренко.



Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.



Раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.



Окрім того, вісім послів країн, що інвестували у проекти з розвитку альтернативної енергетики в Україні, у своєму зверненні до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля заявили про розчарування можливим ретроспективним переглядом «зеленого» тарифу та закликали уряд цього не робити.