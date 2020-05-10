Віктор Медведчук і Оксана Марченко до 9 травня надали ветеранам з Одеси і Одеської області продовольчі набори

Допомогу також отримали люди, які опинилися у важкій ситуації.

Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проекту "Чудова четвірка" на телеканалі ZIK під час включення з Одеси розповіла народний депутат України (фракція "Опозиційна платформа – За життя") Тетяна Плачкова.

Наголошується, що всю гуманітарну допомогу сім'я Віктора Медведчука і Оксани Марченко придбала за власні гроші. Всього нужденним відправили понад 20 тисяч продовольчих наборів в різні регіони України.

«Сьогодні, в переддень великого свята, великого свята Великої Перемоги ми продовжуємо вітати наших ветеранів. Зараз ми знаходимося біля будинку Безіменного Миколи Ксенофонтовича. Це один із п'яти, що залишилися в живих героїв-визволителів Одеси. Сьогодні ми продовжуємо передавати вітання та продовольчі набори від Благодійного фонду Оксани Марченко і Віктора Медведчука», - розповіла нардеп.

Одеса отримала тисячу таких продовольчих наборів. Допомога виявилася вкрай необхідною не тільки для ветеранів, а й інших малозабезпечених жителів міста.

«Сьогодні ми вже роздали 100, і зараз 5 наших бригад їздять по місту, і молодіжне крило "Опозиційної платформи - За життя" їздить по області і вітає наших ветеранів. Не тільки ветеранів, але і людей, які сьогодні, на жаль, залишилися без можливості вижити в умовах карантину та в умовах важкої ситуації - економічної та соціальної», - повідомила Плачкова.

Нардеп висловила подяку Віктору Медведчуку і Оксані Марченко за їх діяльність.

«Тому ми висловлюємо велику вдячність Фонду Оксани Марченко і Віктору Медведчуку від імені наших ветеранів, нашого імені за таку допомогу і за те, що ми всі розуміємо, що, якщо ми забудемо нашу історію, у нас не буде ніякого майбутнього. Тому напередодні великого свята великої Перемоги ми вітаємо всіх одеситів, всіх українців, і не забудемо нікого, ніколи не забудемо те, що зробили для нас наші діди», – підкреслила народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя".