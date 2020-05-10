Виктор Медведчук и Оксана Марченко к 9 мая предоставили ветеранам из Одессы и Одесской области продовольственные наборы

Помощь также получили люди, которые оказались в трудной ситуации.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Одессы рассказала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Отмечается, что всю гуманитарную помощь семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко приобрела за собственные деньги. Всего нуждающимся отправили более 20 тысяч продовольственных наборов в разные регионы Украины.

«Сегодня, в канун большого праздника, великого праздника Великой Победы мы продолжаем поздравлять наших ветеранов. Сейчас мы находимся возле дома Безымянного Николая Ксенофонтовича. Это один из пяти оставшихся в живых героев-освободителей Одессы. Сегодня мы продолжаем передавать поздравления и продовольственные наборы от Благотворительного фонда Оксаны Марченко и Виктора Медведчука», - рассказала нардеп.

Одесса получила тысячу таких продовольственных наборов. Помощь оказалась крайне необходимой не только для ветеранов, но и других малообеспеченных жителей города.

«Сегодня мы уже раздали 100, и сейчас 5 наших бригад ездят по городу, и молодежное крыло "Оппозиционной платформы - За жизнь" ездит по области и поздравляет наших ветеранов. Не только ветеранов, но и людей, которые сегодня, к сожалению, остались без возможности выжить в условиях карантина и в условиях тяжелой ситуации - экономической и социальной», - сообщила Плачкова.

Нардеп выразила благодарность Виктору Медведчуку и Оксане Марченко за их деятельность.

«Поэтому мы выражаем большую благодарность Фонду Оксаны Марченко и Виктору Медведчуку от имени наших ветеранов, нашего имени за такую помощь и за то, что мы все вместе понимаем, что, если мы забудем нашу историю, у нас не будет никакого будущего. Поэтому в канун великого праздника большой Победы мы поздравляем всех одесситов, всех украинцев, и не забудем никого, никогда не забудем то, что сделали для нас наши деды», – подчеркнула народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".