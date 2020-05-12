Російський публіцист Олександр Невзоров висловився про військове звільнення Донбасу

За його словами, суто військовий шлях деокупації Донбасу неминуче буде супроводжуватися "трупами і кров'ю" - подібним кроком Україна в очах світу перетвориться з страдниці у ката.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню Обозреватель.

"А нах*єна вам це треба? Нах*єна вам треба репутацію кривавих катів, яка у вас утворюється природним чином, якщо все вийде військовим шляхом? В будь-якому випадку це будуть трупи в певній кількості, в будь-якому випадку це будуть руїни і які-небудь натовпи біженців. І винні в цьому ви будете", - зазначив він, пояснюючи, що Україні не варто повертати Донбас з допомогою військового конфлікту.

За його словами, Донбас можна повернути без крові і смертей, якщо Україна буде діяти мудро, то Росія сама відмовиться від цих територій.

"Цей Донбас вам і так сам упаде в руки, якщо ви проявите хоч трохи мудрості. Як тільки він перестане бути потрібним вам, він одразу ж перестане бути потрібним Росії. А як тільки він перестане бути потрібним Росії, беріть ви його голими руками! Без всяких трупів, жертв і всього іншого. Тихо і спокійно", - заявив публіцист.



За його словами, українській армії під силу домогтися повернення Донбасу військовим шляхом, але будь-яка перемога обчислюється в трупах і в крові, а це не принесе нічого доброго Україні.

"І при наявності поляризованих засобів масової інформації Україна з страдниці, якою ми її бачимо звідси, з Росії, перетвориться в ката. Ні в якому разі цього робити не треба та повертати Донбас за допомогою військового шляху. Потерпіть! Потерпіть, все у вас буде", - резюмував Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

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