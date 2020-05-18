Нинішня українська влада збирається в короткі терміни передати сільськогосподарські землі державної та комунальної власності представникам глобального капіталу

Про це заявив голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Віктор Медведчук.

Нардеп називає головною особливістю владного конгломерату в Україні (президент, Кабінет міністрів, правляча коаліція у Верховній Раді – монобольшінство і що приєдналися до нього «Європейська солідарність» і «Голос») маніакальне бажання якомога швидше провести переділ найбільшого багатства українського народу – земель сільськогосподарського призначення.

«Показовим в цьому плані було прийняття в першому читанні 13 листопада 2019 року горезвісного законопроекту № 2178-10, який фактично запускав ринок сільськогосподарських земель і передбачав можливість концентрації у кінцевого бенефіціарного власника до 200 тисяч га даного виду земель. У разі якщо би дана норма пройшла друге читання, в нашій країні вже були б створені небачені у світовій практиці тепличні умови для тотальної латифундизації сільськогосподарських земель і тим самим були б відкриті шлюзи для масового обезземелення українських селян, для яких земля – основний фактор виживання в умовах глибокої стагнації національної економіки», – зазначив Віктор Медведчук.

Парламентарій зазначив, що його політсила – ОПЗЖ робила все, щоб в українців не змогли відібрати сільськогосподарські землі.

«Саме безкомпромісна позиція депутатів нашої фракції змусила парламентська більшість відмовитися від законодавчих норм стартовою редакції законопроекту № 2178-10, які передбачали можливість надмірної концентрації земель в одних руках (200 тисяч га), продажу земель державної та комунальної власності, надання іноземцям права купувати сільськогосподарські землі», - заявив народний депутат.

Проте, як зазначає Медведчук, виявилося, що це був всього лише обманний маневр влади. Такі «поступки» використовували лише для того, щоб приспати пильність державницькому налаштованих політичних сил та громадських організацій.

За словами парламентарія, насправді прийняттям законопроекту Верховна Рада фактично передає національну банківську систему в зовнішнє управління.

«Нещодавнє прийняття монобольшинством і приєднаними до нього "Європейської солідарністю" і "Голосом" законопроекту, який фактично передає національну банківську систему в зовнішнє управління, означає початок нового і, можливо, вирішального для глобального капіталу наступу на національний суверенітет України і на національне багатство українського народу, основною складовою якого є землі сільськогосподарського призначення. Першими ластівками у новому настання глобального спекулятивного капіталу на українську землю сільськогосподарського призначення є два земельних законопроекту – № 3012 і № 3012-1», – зазначив Віктор Медведчук.

За словами нардепа, ці законопроекти об'єднує те, що вони фактично спрямовані на приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. «лише Різні форми і методи поглинання найбільш ласих шматків земель сільськогосподарського призначення, якими виступають цілісні земельні масиви, які перебувають у державній та комунальній власності», – пояснив політик.

«Прийняття такого роду законопроектів буде означати завуальовану реанімацію тимчасово приторможенного бажання монобольшинства і його сателітів ("Європейської солідарності" і "Голоси") забезпечити законодавче оформлення продажу земель державної та комунальної власності і тим самим виконати домашнє завдання, яке їм дав Джордж Сорос і його емісари в Україні», – переконаний віктор Медведчук.

Він зазначає, що якщо законопроект № 3012 або № 3012-1 буде прийнятий, це дасть «зелений світло» процесів поглинання державних та комунальних земельних активів (найбільш ліквідних, найбільш ласих шматків української землі, оскільки вони представлені цілісними земельними масивами). До таких земель, в першу чергу, належать землі науково-дослідних установ.

«Сільськогосподарські землі науково-дослідних установ – це надбання всього українського народу, оскільки їх унікальні характеристики є результатом титанічної праці багатьох поколінь, результатом значних уречевлених витрат держави у попередні десятиліття. Тому вони повинні належати всьому українському народу, а не тільки нинішньому поколінню співробітників цих установ, серед яких припускають розподілити паї доморощені "лібертаріанці", щоб потім перерозподілити на користь компрадорського капіталу», – озвучив позицію ОПЗЖ Віктор Медведчук.

За його словами, приватизація сільськогосподарських земель державної та комунальної власності є економічно невиправданою, антисоціальною та антинародної в той час, коли національна економіка фактично досягла стагнаційного дна, що призвело до подальшого зубожіння українських селян, згортання масштабів виробництва у фермерських господарствах, збитковості значної кількості сільськогосподарських підприємств.

«Вони в переважній більшості не мають можливості брати в користування або купувати додаткові площі сільськогосподарських угідь. За таких умов продаж сільськогосподарських земель державної і комунальної власності означає лише одне: влада готує такі землі для передачі представникам глобального капіталу і форсує ці процеси прискореними темпами. Оскільки значне згортання ділової активності в національній економіці в результаті пандемії коронавіруса і провальної економічної політики в 2014–2020 роках створило можливості, щоб продати дані земельні активи за демпінговими цінами», – пояснив Медведчук.

Народний депутат запевнив, що ОПЗЖ не змінить свою позицію і буде слідувати їй точно так само, як і перед початком ініційованої «Слугою народу» кампанії щодо запуску ринку земель сільськогосподарського призначення.

«Наша принципова позиція полягає в тому, що стратегія поглиблення земельної реформи має містити наступну базову норму: поки не буде максимальною мірою реалізовано право кожного громадянина України на безоплатне отримання земельної ділянки, запускати процес приватизації земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності прямо (купівля-продаж) або опосередковано (розподіл паїв серед працівників державних та комунальних підприємств) не можна, як з точки зору дотримання державних інтересів, так і з точки зору цивілізаційних цінностей», – підкреслив Віктор Медведчук.

Нардеп ще раз підкреслив, що земля є надбанням всіх громадян України.

«Землі сільськогосподарського призначення – надбання всього українського народу. І тільки український народ шляхом референдуму (а ідею його проведення, згідно з різними соціологічними дослідженнями, підтримують 75% населення) повинен вирішувати долю основного національного багатства. Наші нащадки не пробачать нам того, що ми не зберегли для них нашу головну цінність – благодатну українську землю», – підсумував Віктор Медведчук.