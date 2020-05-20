Президент України Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати державну компанію "Центренерго", яка працює зі збитками та має борги перед шахтарями через схеми у компанії, які організувало оточнення та структури олігарха Ігоря Коломойського.



Про це Зеленський заявив під час прес-конференції, присвяченої річниці його президенства, передає "Знай.юа".



«Багато чого говорять про Центренерго. Воно буде готуватися теж до приватизації. Фонд держмайна цим займається. У них є чіткий план», - заявив Зеленський.



За словами президента, щоб суспільство та ЗМІ знали про плани великої приватизації він дасть розпорядження Фонду держмайна, який має опублікувати план приватизації держпідприємств у найближчі дні.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.



За інформацією видання «Цензор.нет», державне «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».



Окрім того, у серпні 2019 року «Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на «Центренерго» вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну.



За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, при цьому в 2018 у компанії була прибуток 1,4. млрд грн. За оцінками Low Carbon Ukraine, «Центренерго» недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Коломойським.



12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. «Правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.



За наявності ряду схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.