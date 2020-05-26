Україна з окупованими територіями РФ зможе вступити в НАТО

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив американський дипломат Курт Волкер. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його слова, є лазівка, яка дозволить Україні підписати угоду з Північноатлантичним альянсом попри наявність тимчасово окупованих територій.

«Росія не хоче дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити в Альянс. І вона окупувала певні території в цих країнах», — сказав він.

За словами дипломата в НАТО не мають особливого бажання приймати в свої ряди країни, в яких окуповані території РФ, бо в 5 статті Альянсу це автоматично означало б необхідність воювати з Росією, але якщо позбавити РФ права вето щодо вступу в НАТО, то можна не застосовувати п'яту статтю до окупованих територій.

"Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і будемо підтримувати тільки мирну реінтеграцію цих територій і відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій", заявив Волкер.

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