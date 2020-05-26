Україна з окупованими територіями РФ зможе вступити в НАТО
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив американський дипломат Курт Волкер. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
«Росія не хоче дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити в Альянс. І вона окупувала певні території в цих країнах», — сказав він.
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"Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і будемо підтримувати тільки мирну реінтеграцію цих територій і відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій", заявив Волкер.
Раніше російський актор Анатолій Пашинін виступив з пронизливою промовою
Актор-доброволець емоційно прокоментував байдужість багатьох представників українського суспільства до кровопролитної війни в їх країні, яка триває вже шостий рік.
Він заявив, що справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу.
Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією.
Як Politeka писала, що Пашинін різко висловився про українців з-за Донбасу.
Також Politeka повідомляли, що Пашинін знайшов винних у бідах України.