Підвищення вартості електроенергії для населення проходить в інтересах олігархів

Таку думку в ефірі ток-шоу "17" на телеканалі ZIK висловив голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат України Віктор Медведчук.

"Підвищено вартість електроенергії для населення з 2014 року, з моменту приходу Порошенка до влади, на 220%. Обгрунтування об'єктивного цьому немає. Сьогодні мова йде про нове підвищення електроенергії. Але те, що намагаються пояснити ось в тих коментарях, на які ви посилаєтеся, це все авантюра. Авантюра, яка має іншу основу і інший фундамент. Мова йде про те, що сьогодні намагаються будь-якою ціною врятувати найдорожчу електроенергію, яка виробляється з альтернативних джерел. Тому що в цю альтернативу, у її розвиток, вклали кошти. Це і великі олігархи сьогодні в Україні, і Захід. Захід гарантував вкладення цих інвестицій. І вони тепер за рахунок населення, за рахунок громадян, хочуть будь-якою ціною врятувати, тому навмисно і штучно зменшують виробництво атомної електроенергії. Сьогодні атомні станції забезпечують 50% електроенергії. 49,8% – навіть ось так. Найдешевша – це гідроелектроенергія. Далі йде атомна, а потім теплова, а після теплової йде альтернативна. Так от, це авантюра спрямована в інтересах олігархів в Україні. Тих, які виробляють теплову електроенергію. І це все для пояснення того, що або ми заберемо, або тут закриємо, або ми тут підвищимо. Це все проти інтересів людей!" - зазначив політик.