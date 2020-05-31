Уряд неправильно розставив пріоритети в умовах пандемії китайського вірусу, залишивши медиків без грошей

Таку заяву в ефірі телеканалу Zik зробив глава Політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук.

За його словами, в період пандемії вірусу в першу чергу кошти потрібно було б виділяти на лікування і тестування вірусу, а також виплати медикам, але уряд звернув увагу на інші напрями - повернення позик та обслуговування зовнішнього боргу.

"Зверніть увагу, 20 травня відбувається засідання уряду України, Кабінету Міністрів. І вони приймають рішення з приводу розрахунків і порядку розрахунків в Держказначействі за певними пріоритетними напрямами. Є порядок, коли надходять кошти щодня, і, починаючи з наступного дня, фінансуються ті чи інші програми. Є позачергові, а є ті, які там знаходяться в певній черзі, і в залежності від засобів і від актуальності, необхідності оплати цих програм. Так ось, першочерговим на сьогоднішній день, безумовно, що було б? Це допомога охороні здоров'я, це напрямок на лікування і на тестування, виявлення вірусу, виплати медикам. Але ні, вони розглядають питання, якщо раніше першочерговою була тільки оплата обслуговування зовнішнього боргу, тобто відсотки, то зараз сюди додали знову-таки за вказівками, мабуть, з Вашингтона, але точно це не придумали в Україні, сюди додали ще й повернення позик. Тобто, це теж першочергове. Спочатку треба "віддати дядям" борги, а потім думати про наших лікарів, про наші медичні установи і так зване фінансування наслідків другого етапу реформ. І ось це вони приймають на Кабінеті Міністрів. Та вже за одну цю дію, я вважаю, такий уряд повинен був бути відправлений у відставку. Більше того, приймає ще дуже характерне рішення, яке говорить про наші перспективи, майбутнє, ось про цей лаг часу, про те, як це відіб'ється на нашому житті, і найголовніше - на рівні життя наших людей. Важлива обставина - припинити фінансування державних програм з науково-технічних досліджень. Цим вони розписуються в тому, що вони не бачать майбутнього України", - пояснив народний депутат.

Нагадаємо, нещодавно голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат України Віктор Медведчук заявляв, що Міжнародний валютний фонд і далі буде добиватися від української влади ідеального для себе результату, цинічно продовжуючи політику тиску та знищення українського народу.