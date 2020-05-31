Правительство неправильно расставило приоритеты в условиях пандемии китайского вируса, оставив медиков без денег

Такое заявление в эфире телеканала Zik сделал глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, в период пандемии вируса в первую очередь средства нужно было бы выделять на лечение и тестирование вируса, а также выплаты медикам, но правительство обратило внимание на другие направления - возврат займов и обслуживание внешнего долга.

"Обратите внимание, 20 мая проходит заседание правительства Украины, Кабинета Министров. И они принимают решение по поводу расчётов и порядка расчётов в Госказначействе по определённым приоритетным направлениям. Есть порядок, когда поступают средства ежедневно, и, начиная со следующего дня, финансируются те или иные программы. Есть внеочередные, а есть те, которые там находятся в определённой очереди, и в зависимости от средств и от актуальности, необходимости оплаты этих программ. Так вот первоочередными на сегодняшний день, безусловно, что было бы? Это помощь здравоохранению, это направление на лечение и на тестирование, обнаружение вируса, на выплаты медикам. Но нет, они рассматривают вопрос, если раньше первоочередным была только оплата обслуживания внешнего долга, то есть проценты, то сейчас сюда добавили опять-таки по указаниям, видимо, из Вашингтона, но точно это не придумали в Украине, сюда добавили еще и возврат займов. То есть это тоже первоочередно. Сначала надо "отдать дядям" долги, а потом думать о наших врачах, о наших медицинских учреждениях и так называемом финансировании последствий второго этапа реформ. И вот это они принимают на Кабинете Министров. Да уже за одно это действие, я считаю, что такое правительство должно было быть отправлено в отставку. Более того, принимает ещё очень характерное решение, которое говорит о нашей перспективе, будущем, вот об этом лаге времени, о том как это отразится на нашей жизни, и самое главное, – на уровне жизни наших людей. Важное обстоятельство – прекратить финансирование государственных программ по научно-техническим исследованиям. Этим они расписываются в том, что они не видят будущего Украины", - отметил политик.

Напомним, недавно председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявлял, что Международный валютный фонд и дальше будет добиваться от украинской власти идеального для себя результата, цинично продолжая политику давления и уничтожения украинского народа.