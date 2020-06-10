Телеведучий, журналіст і громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував велопрогулянку президента Володимира Зеленського з представниками ЗМІ в честь Дня журналіста

Група журналістів була обрана - не всім ″пощастило″ покататись з президентом на велосипеді. У той же час, на цій зустрічі були присутні продюсери інформаційних каналів і не лише інформаційних.

Яким чином обирались журналісти для цієї велопрогулянки, не зрозуміло. Але те, що Зеленський намагається обмежити коло представників преси, яким було б дозволено з ним спілкуватись, явно проглядається. До слова, після пресконференції Зеленського пролунала відповідна заява представника ОП про те, що потрібно обмежити пул журналістів, які можуть бути присутніми на зустрічах з президентом.

Цю велопрогулянку з журналістами розкритикував телеведучий і громадський діяч Андрій Пальчевський. Він порівняв зустріч президента з представникамиЗМІ з цирком.

Про це Пальчевський сказав в ефірі Newsone.

″У кожного президента є свої причуди. Наприклад, Янукович скакав по пеньках... Але цікаво, що при кожному пулі різних президентів мелькають одні і ті самі обличчя″, - зауважив Пальчевський.

Пальчевський зазначив, що якоїсь особливої заслуги в тому, що людина вміє кататись на велосипеді немає і порівняв журналістів з ведмедем в цирку, який за таке вміння отримує від дресирувальника цукор.

″Я не знаю, чи зручно говорити на велосипеді... Можна ще на самокатах покататися разом, чи на тракторах... Але все це виглядає... Люди змучились від екзотики. Це ж зрештою не дресировані ведмеді, правда? Це ж люди тому в цьому немає нікої особливої заслуги. Якщо б ми були дітьми і дивились, як ведмедик крутить педалями і отримує цукор за це — це б у нас викликало замилувння. Але коли я бачу, як серед коронавірусу катаються на велосипеді дорослі люди майже всі без масок, а потім ми дивуємося, чому у нас спалах коронавірусу. Люди, які на верху, декларують таку позицію — вірус стосується вас, але не стосується нас″.

Подібні акції приводять зрештою до втрати рейтингу, особливо на тлі коронавірусу, зазначив Пальчевський.