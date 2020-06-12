Україні доведеться рахуватися з інтересами Росії при вступі в НАТО

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук, слова якого передає "Апостроф".

"Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде удар. Але вона зрозуміє, що інший України вже немає, що треба знаходити співпрацю з тією Україною, яка є, її треба поважати, враховувати її запити. Україна буде рахуватися з російськими інтересами. Так, не можна нехтувати. У Росії є стратегічні інтереси. Давайте їх обговорювати, шукати шляхи вирішення. Але Україна тоді стане міцно на ноги", - заявив Кравчук.

Раніше американський дипломат Курт Волкер озвучив думку, що Україна може вступити підписати угоду з Північноатлантичним альянсом попри наявність тимчасово окупованих територій.

За словами дипломата в НАТО не мають особливого бажання приймати в свої ряди країни, в яких окуповані території РФ, бо в 5 статті Альянсу це автоматично означало б необхідність воювати з Росією, але якщо позбавити РФ права вето щодо вступу в НАТО, то можна не застосовувати п'яту статтю до окупованих територій.

Також ми повідомляли, що держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною у сфері озброєння.

"Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії", - зазначив він.

Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією.

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