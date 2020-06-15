Глава політради партії "Опозиційна Платформа - За Життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко за особисті гроші закупили обладнання в лікарні Мукачева і Воловця

Мова йде про апарати штучної вентиляції легенів французького виробництва, передає Первый.сом.иа .

«Апарат експертного класу, має всі необхідні параметри і відповідає всім вимогам», - каже завідувач реанімації Мукачівської райлікарні Михайло Липка.

Кожен з апаратів коштує близько мільйона гривень. У Воловецькій лікарні, куди також доставили нове обладнання розповідають: таких у відділенні інтенсивної терапії ще не було, апарат має дев'ять режимів роботи

Оцінили надходження і лікарі. Вони відзначили, що якісний і надійний апарат ШВЛ необхідний не тільки для боротьби з коронавірусною інфекцією. Техніка буде рятувати життя ургентних хворих і після закінчення гострої фази епідемії.

Протягом останніх трьох місяців Закарпаття отримало вже шість партій допомоги від голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Голова Закарпатської організації політсили Іван Чубірко зазначив,що всі етапи допомогою краю фінансувалися особистими коштами родини благодійників.

Під час пандемії підтримку відчули не тільки працівники лікарень, але і прості мешканці. Політик зазначає,що це суттєва допомога для Закарпаття і закарпатців.

Віктор Медведчук і Оксана Марченко в черговий раз допомагають регіону. В умовах пандемії ці ШВЛ дуже знадобляться лікарям.

Нагадаємо, раніше сім'я передала на Закарпатті кілька масштабних партій медичного обладнання та засобів індивідуального захисту для медиків, сімейних лікарів області, а також обладнання та препарати для всіх райлікарень краю.

Не залишили без підтримки та ізольованих жителів Ворочево, де нещодавно стався спалах інфекції. Крім цього, допомогу до Великодня та Дня Перемоги отримали малозабезпечені краяни, пенсіонери, ветерани та люди з інвалідністю.