Глава политсовета партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко за личные деньги закупили оборудование в больницы Мукачево и Воловца

Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких французского производства, передает Первый.com.ua .

«Аппарат - экспертного класса, имеет все необходимые параметры и отвечает всем требованиям», - говорит заведующий реанимации Мукачевской райбольницы Михаил Липка.

Каждый из аппаратов стоит около миллиона гривен. В Воловецкой больнице, куда также доставили новое оборудование рассказывают: таких в отделении интенсивной терапии еще не было, аппарат имеет девять режимов работы

Оценили поступление и врачи. Они отметили, что качественный и надежный аппарат ИВЛ необходим не только для борьбы с коронавирусной инфекцией. Техника будет спасать жизни ургентных больных и после окончания острой фазы эпидемии.

В течение последних трех месяцев Закарпатье получило уже шесть партий помощи от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Председатель Закарпатской организации политсилы Иван Чубирко отметил,что все этапы помощи края финансировались личными средствами семьи благотворителей.

Во время пандемии поддержку ощутили не только работники больниц, но и простые местные жители. Политик отмечает,что это существенная помощь для Закарпатья и закарпатцев.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко в очередной раз помогают региону. В условиях пандемии эти ИВЛ очень пригодятся врачам.

Напомним, ранее семья передала на Закарпатье несколько масштабных партий медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков, семейных врачей области, а также оборудование и препараты для всех райбольниц края.

Не оставили без поддержки и изолированных жителей Ворочево, где недавно произошла вспышка инфекции. Кроме этого, помощь к Пасхе и Дню Победы получили малообеспеченные земляки, пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью.