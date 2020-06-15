Глава политсовета партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко за личные деньги закупили оборудование в больницы Мукачево и Воловца
Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких французского производства, передает Первый.com.ua.
«Аппарат - экспертного класса, имеет все необходимые параметры и отвечает всем требованиям», - говорит заведующий реанимации Мукачевской райбольницы Михаил Липка.
Каждый из аппаратов стоит около миллиона гривен. В Воловецкой больнице, куда также доставили новое оборудование рассказывают: таких в отделении интенсивной терапии еще не было, аппарат имеет девять режимов работы
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Оценили поступление и врачи. Они отметили, что качественный и надежный аппарат ИВЛ необходим не только для борьбы с коронавирусной инфекцией. Техника будет спасать жизни ургентных больных и после окончания острой фазы эпидемии.
В течение последних трех месяцев Закарпатье получило уже шесть партий помощи от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Председатель Закарпатской организации политсилы Иван Чубирко отметил,что все этапы помощи края финансировались личными средствами семьи благотворителей.
Во время пандемии поддержку ощутили не только работники больниц, но и простые местные жители. Политик отмечает,что это существенная помощь для Закарпатья и закарпатцев.
Виктор Медведчук и Оксана Марченко в очередной раз помогают региону. В условиях пандемии эти ИВЛ очень пригодятся врачам.
Напомним, ранее семья передала на Закарпатье несколько масштабных партий медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков, семейных врачей области, а также оборудование и препараты для всех райбольниц края.
Не оставили без поддержки и изолированных жителей Ворочево, где недавно произошла вспышка инфекции. Кроме этого, помощь к Пасхе и Дню Победы получили малообеспеченные земляки, пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью.