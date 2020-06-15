Україна опинилася знекровлена через безчинства олігархів, яких ніхто не може приструнити

Про це в програмі «Пульс» на телеканалі «112» заявив громадський діяч і телеведучий Андрій Пальчевський.

Він нагадав про те, що нинішній президент Володимир Зеленський – не професійний політик, економіст і т. д. На цьому тлі він задався питанням про те, чи готова Україна до того, що його недруги можуть спробувати його скинути.

Пальчевський також поцікавився, чи витримає Україна новий Майдан.

«Ми вчимося, але дуже повільно. Я розумію, що зараз країна знекровлена 30-річчям олігархічної систему, повністю розбалансована економіка. У нас як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші…а потім ми дивуємося, чому у нас найбідніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан. Чому у нас кожні п'ять років революції? Тому що таку несправедливість, як ми успадкували в 90-ті роки, особливо за правління Леоніда Даниловича»..., - підкреслив Пальчевський.

Він зауважив, що Кучма, ймовірно, не планував будувати таке суспільство, але зупинити його появу просто не зміг.

Крім того, журналіст зауважив, що пізніше число олігархів в Україні збільшувалася з кожним новим президентом.

«Потім приходить Янукович – одним олігархом більше. Потім приходить Ющенко – одним олігархом більше. Та й він сам, злі язики кажуть, що дуже добре себе почуває бджоляр – любитель на пенсії. А ви думаєте він нещасний бідний ходить продає по 20 гривень за відро мед?», - поцікавився Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив небезпеку МВФ для України: «Хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили».

Також Politeka писала, що безкарність олігархату досягла межі, Пальчевський виніс вердикт.