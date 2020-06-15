Україна опинилася знекровлена через безчинства олігархів, яких ніхто не може приструнити
Про це в програмі «Пульс» на телеканалі «112» заявив громадський діяч і телеведучий Андрій Пальчевський.
Він нагадав про те, що нинішній президент Володимир Зеленський – не професійний політик, економіст і т. д. На цьому тлі він задався питанням про те, чи готова Україна до того, що його недруги можуть спробувати його скинути.
Пальчевський також поцікавився, чи витримає Україна новий Майдан.
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«Ми вчимося, але дуже повільно. Я розумію, що зараз країна знекровлена 30-річчям олігархічної систему, повністю розбалансована економіка. У нас як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші…а потім ми дивуємося, чому у нас найбідніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан. Чому у нас кожні п'ять років революції? Тому що таку несправедливість, як ми успадкували в 90-ті роки, особливо за правління Леоніда Даниловича»..., - підкреслив Пальчевський.
Він зауважив, що Кучма, ймовірно, не планував будувати таке суспільство, але зупинити його появу просто не зміг.
Крім того, журналіст зауважив, що пізніше число олігархів в Україні збільшувалася з кожним новим президентом.
«Потім приходить Янукович – одним олігархом більше. Потім приходить Ющенко – одним олігархом більше. Та й він сам, злі язики кажуть, що дуже добре себе почуває бджоляр – любитель на пенсії. А ви думаєте він нещасний бідний ходить продає по 20 гривень за відро мед?», - поцікавився Пальчевський.
Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив небезпеку МВФ для України: «Хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили».
Також Politeka писала, що безкарність олігархату досягла межі, Пальчевський виніс вердикт.