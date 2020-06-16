Українці не вірять, що президент Володимир Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки

Про це журналіст Андрій Пальчевський заявив в ефірі телеканалу 112 Україна, передає Politeka.net.

За його словами, оточення глави держави організувало Володимиру Зеленському "теплу ванну" і розповідають, що його особистий рейтинг складає 40%.

"Я в це не вірю (виконання обіцянок і переосмислення помилок - ред.), і ви в це не вірите, ніхто в це не вірить... Зміни у керівника держави можуть виникнути, коли він зрозуміє, що почався тиск народних мас", - заявив Пальчевський, згадавши в контексті президента-втікача Віктора Януковича.

За його словами, поведінка Януковича різко змінилося, коли він відчув тиск з боку суспільства.

"До цього він їздив на полювання, маскував одну з кімнат в своєму житлі під робочий кабінет і звідти розповідав про успіхи нашої країни. І тут без тиску нічого не буде. Президента занурили в теплу ванну, придурки якісь пишуть йому 40%, мерзотники доповідають йому, що все спокійно в королівстві... Звичайно, він (Зеленський - ред.) не розуміє... Ось перегляньте Марію-Антуанетту, вона теж думала, що її всі люблять, поки не відрубали голову", - резюмував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Раніше Андрій Пальчевський передрік фатальне майбутнє Володимиру Зеленському. За словами журналіста, більше половини українців ризикують опинитися за межею бідності внаслідок нинішньої кризи.

«Я думаю, набагато більше ніж половина будуть за межею бідності. Чекає цунамі сьогоднішніх правителів. Почнеться тиск. Слава богу, у нас «родюча» земля, правда вже не наша…», - зазначив журналіст.

Він також зазначив, що не виключає можливості того, що зараз президенту Володимиру Зеленському доведеться «поділитися владою».

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через людей з "Квартал 95" у владі — пора збирати нову команду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив небезпеку МВФ для України: «Хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили».

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