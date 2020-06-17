Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін заявив про рішення брати участь у виборах мера Києва 25 жовтня

Таку заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "НАШ".

"Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва (Віталієм Кличко - Ред.) за цей високий пост. Тому що те, що відбувається з Києвом, мені як жителю України не подобається. Моя столиця повинна бути іншою. Більш чистою, доглянутою і так далі...", - заявив політик, додавши, що хоче відремонтувати Київ і зробити його таким же класним, як він був до приходу Кличка".

Щодо Харкова Добкін заявив, що там «все гаразд, там мера міняти не треба".

Зазначимо, таку заяву сколихнуло Мережу, схоже, що скандально відомий політик знову зганьбився.

«Ну якщо Гепа Допі ролик поставить, то успіх гарантований. Правда тільки в ютубі», «Краще хай брат спробує», «Добкін! Ти взагалі в своєму розумі?? Хто тебе чекає в Києві? Закидають яйцями, і це найкраще що може бути, на тебе гидко дивитися, не ганьби Київ, тебе тут не чекають!!!», «Не щастить киянам на мерів», "і знову хтось по дебільному тобі текст напишуть, або кокса тобі знову не вистачить!!! ліпше сиди в дома!!!", - коментують заяву Добкіна.

Михайло Добкін з 2006 по 2010 рік був мером Харкова, з 2010 по 2014 очолював Харківську облдержадміністрацію, до 2014 року був членом "Партії регіонів". Був народним депутатом IV і VIII скликань.

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