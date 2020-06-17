Делюсь с вами одной интересной историей о помощниках, схемах и янтаре

Жил - был народный депутат Украины - Андрей Герус, от партии "Слуга Народа", и был у него ( и есть до сих пор) помощник - Когут Николай Богданович, который работает помощником депутатов с 4 -го созыва и ему совершенно не важно, какую политическую силу представлять, хоть Регионы, хоть Самопомощь, хоть СН. Такой вот беспринципный мужчина, но история не об этом, – пишет на своей странице в Facebook журналистка Ярослава Коба, передает Обозреватель.

Зарплата у помощников народных депутатов не большая, но это не помешало Когуту купить дом размером 269 м2 под Киевом, в селе Петрушки, в элитном котеджном посёлке.

Но опять же – история не об этом.

Из декларации мамы Николая, Когут Ольги Николаевны, можно увидеть что ее муж инвестировал в строительство квартиры в Ирпене, скорее всего, деньги в стройку вложил сам Николай, а зарегистрировал на отца. Неплохо как для помощника народного депутата, согласитесь?

Но дальше – лучше.

Николай Когут, помимо должности помощника Геруса, занимает ещё одну - руководителя общественного союза "Українська бурштинова палата", также сооснователем данного союза является дочернее предприятие

"УКРБУРШТИН" ПАТ ''ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ".

Напомню, что 4-го августа 2015 года министр Аваков и премьер Арсений Яценюк на всю страну разрекламировали задержанную партию янтаря - 2, 6 тонн.

А уже через сутки якобы нашёлся его владелец - дочернее предприятие "Укрбурштин" ДАК "Поліметали України".

Интересным моментом является и то, что в 2016 году один из руководителей Общественного союза "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА ПАЛАТА", Константин Лисничий, заявил, что немецкая компания "Озон Інвестмент" планирует вложить 10 млн долларов в общие проекты с ДАК "Українські поліметали", которая является материнским предприятием для ДП "Укрбурштин".

Руководителем "Озон Інвестмент" на тот момент был немец Томас Бретшнейдер и его жена Наталья, которая является гражданкой РФ, а сам Бретшнейдер входил в состав совета директоров российского "Примсоцбанк" (проблемный банк).

Также входит в совет "НБД - банка"( Нижний Новгород). Получается, что

"УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА ПАЛАТА" привлекла к добыче янтаря в Украине - представителей российского бизнеса. А чтобы замести следы, в "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТІ" сменили руководителя с Бретшнейдера Томаса на Толока Виталия Александровича, который ещё в 2015 году был готов работать охранником за 3500 грн.

Виталий Толок, является фейковым руководителем, как это часто бывает в украинских схемах, а вот настоящим руководителем остаётся Бретшнейдер Томас.

Это легко проверить по номеру который указан в "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ": +38 (044) 371-45-80.

Аналогичный номер можно найти в объявлении от ТОВ "Мила Кізонька Гай", а ТОВ "Мила Кізонька Гай" принадлежит Бретшнейдер Томасу.

Ну а вишенкой на торте в той запутанной истории наверное есть то, что

Бретшнейдер Томас тесно связан с экс-министром энергетики Алексеем Оржелем.

Тем самым Оржелем, которого так активно на должность Министра энергетики и и экологии поддерживал Андрей Герус.

В связи со всей этой историей и вышеизложенными схемами у меня вопрос к Андрею Герусу:

- Какой ваш годовой доход от незаконной добычи янтаря?