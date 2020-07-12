Народні депутати готові провести позачергові засідання цього літа

За словами нардепа, таке рішення було прийнято у зв'язку з наявністю невідкладних законопроектів.

"У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша - на вимогу народних депутатів", - зазначив Качура.

Також він підкреслив, що все може відбутися 5 засідань Верховної Ради під час міжсесійного періоду.

Нагадаємо, народним обранцям надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський думає про розпуск Ради. За словами експерта Олександра Кочеткова, причиною можливої перезавантаження парламенту стане "фінансово-економічна біда, яка вже визріває на наших очах.

"Чисто по-людськи Зеленському хочеться на когось відірватися, показати, так би мовити, крутизну і характер. Скептики заперечують, що в разі дострокових парламентських виборів президент втратить своє унікальне монобольшінство", - стверджує Він.

Експерт не сумнівається, що Володимир Зеленський вже втратив контроль над монобольшинством в Раді і всі голосують так, "як вказують їм їх реальні господарі".

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

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