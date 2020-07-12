Про це повідомив "Слуга Народу" Олександр Качура, передає "Україна 24".
"У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша - на вимогу народних депутатів", - зазначив Качура.
Також він підкреслив, що все може відбутися 5 засідань Верховної Ради під час міжсесійного періоду.
Нагадаємо, народним обранцям надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати.
Погода різко зіпсується, спека і дощі зі шквалами розірвуть Україну: які області зачепить
ПриватБанк блокує карти для соцвиплат, з'явилася заява: «Гроші ніхто повертати не поспішає»
Неадекватна Кравець з «Квартал 95» вразила витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео
Несподіваний курс долара, ультиматум МВФ і продовження карантину – головне за ніч
Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський думає про розпуск Ради. За словами експерта Олександра Кочеткова, причиною можливої перезавантаження парламенту стане "фінансово-економічна біда, яка вже визріває на наших очах.
"Чисто по-людськи Зеленському хочеться на когось відірватися, показати, так би мовити, крутизну і характер. Скептики заперечують, що в разі дострокових парламентських виборів президент втратить своє унікальне монобольшінство", - стверджує Він.
Експерт не сумнівається, що Володимир Зеленський вже втратив контроль над монобольшинством в Раді і всі голосують так, "як вказують їм їх реальні господарі".
Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.
Як повідомляла Politeka, У Зеленського придумали, за що карати українців
Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні