В Украине могут ввести чрезвычайное положение для сдерживания "китайского" вируса
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью’ю “Украинской правде“.
По его словам, такая вероятность существует.
"Проговаривали (с Зеленским - ред.), конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение вируса. Там же много разных факторов. Чрезвычайное положение – это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.
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Напомним, что карантин в Украине официально продлили до 31 июля в связи с увеличением количества заболевших.
Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте будет запрещено перевозить больше людей, чем в нем предусмотрено сидячих мест.
Также мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга предупредил, что уже через 4 дня в некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин.
Ранее Ляшко заявил, что украинцы перестали соблюдать меры предосторожности, поэтому произошел скачок заболеваемости.
Напомним, карантин рекордно продлили, Шмыгаль сделал срочное заявление о новых сроках: "Другого способа нет".
Как сообщала Politeka, у Зеленского признались, в каком он состоянии из-за тяжелого диагноза жены.
Также Politeka писала, что недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.