Это может защитить президента Владимира Зеленского и его команду

В офисе президента Украины решили запретить публикацию записей тайных разговоров чиновников

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Washington Post, которое вышло 30 июня,

Материал издания, в частности, был посвящен публикации разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

В контексте этого Ермак заявил, что необходимо изменить законодательство, чтобы положить конец "злонамеренной практике".

Он подчеркнул, что команда президента рассматривает подобные публикации как прямое нарушение национальной безопасности Украины. По словам Ермака, когда кто-то записывает главу государства - это ненормально, "и не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", продолжил руководитель Офиса президента.

The Washington Post отметила, что появление закона может успокоить иностранных дипломатов, "встревоженных тем, что в Украине трудно поддерживать конфиденциальность разговоров на высоком уровне". Кроме того, по мнению журналистов издания, это могло бы защитить президента Владимира Зеленского и его команду от "разрушительных утечек" или дезинформации.

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