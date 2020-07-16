Український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів, у чому проблема нових виборчих правил, за які проголосували нардепи

Про це пише Знай.юа. Далі наводимо слова автора без змін.

Нарешті!

За 100 днів до місцевих виборів депутати ухвалили нові виборчі правила.

Головна новина в інтересах владних і олігархічних партій:

вибори до ОТГ більше як 10 тисяч виборів будуть виключно партійні!

Застави.

Депутати з партій Медведчука і Порошенка до останнього подиху билися за мільйонні ЗАСТАВИ для права претендувати на кандидатів до місцевих рад. Воно й не дивно, бо лідери партій - мільярдери, а ОПЗЖ і ЄС отримають лише у 2020 році більше ніж по 40 мільйонів бюджетних коштів.

В результаті позицію ЄС і ОПЗЖ не підтримали Слуга народу, Голос і Батьківщина й застави скоротили в 4 рази.

Тим не менш, йдеться про НАДТО великі суми як для демократичних і неолігархічних партій.

Для участі у виборах Київської міської ради та Міського голови треба було внести більше 8 мільйонів, а тепер - біля 2 мільйонів!

Реальний вплив на вибір кандидатів виборцями залишився мінімальний, хоча добре ,що не підтримано пропозицію ОПЗЖ фактично повністю заборонити втручатися у визначену партією ієрархію кандидатів.

Спробу зробити дійсно відкритий список для виборців через зменшення з 25 до 5 відсотків (поправка 3677) заблокували партії Медведчука і Порошенка!

Одним словом, добре, що Виборчий кодекс ухвалили, але як завжди - в інтересах владних і олігархічних партій та місцевих мільйонерів і поміщиків!