Громадський діяч Андрій Пальчевський впевнений у необхідності змін у Київі

"Країна змінилася, змінився час – і повинна змінитися столиця. Нам весь час нав'язують архаїчність: давайте посадимо більше дерев, які були, перебудуємо міст, який будували 50 років тому, такий же, тільки в десять разів дорожче", - сказав він в інтерв'ю журналісту "КП в Україні".

"Мені подобається Київ, який буде. Ностальгія – гарне почуття, але на неї, на каштанах і туях далеко не заїдеш", - зазначив Пальчевський.

Андрій Пальчевський наполягає, що Києву потрібні нові готелі, лікарні, вокзали, аеропорти. "І найголовніше – нормальні будинки для житла. Не ці високі "человейніки", які закривають небо і сонце, а будівлі гуманної поверховості – в п'ять-шість поверхів, щоб було врівень з історичною забудовою", - додав він.

"Структура сучасного міста повинна відповідати двом речам - забезпечувати людські потреби і природні", - упевнений Андрій Пальчевський.