Громадський діяч Андрій Пальчевський озвучив свою позицію з порятунку економіки України

Як передає Politeka.net, про це Пальчевський повідомив у себе на Фейсбук-сторінці. Разом з ним ситуацію коментував економіст Олексій Кущ (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Так, була розкрита економічна платформа партії "Перемога Пальчевського".

"Для того, щоб зробити велику Україну, нам треба виграти ось цю нескінченну 30-річну війну з бідністю", - зазначив громадський діяч.

За словами Куща, будуть відкриті два фронти: "Перший український фронт ми відкриємо проти зовнішніх кредиторів і другий - проти внутрішніх олігархів... Ми проти принципу "з бідних по нитці, а корупціонеру особняк - на півдні Франції". Як можна менше податками обкладати працю і як можна більше оподатковувати капітал".

"Тобто нам необхідно перенести податковий тягар з простих людей на олігархічний загін", - підтвердив Пальчевський.

Що стосується державних підприємств, Кущ упевнений, що над ними слід встановити суверенітет - щоб вони були такими не тільки по назві, але і державними по суті.

"Ви ж розумієте, що видерти їх із чіпких лапок олігархів - буде коштувати, як мінімум, поту і сліз, а, швидше за все, крові", - парирував Пальчевський.

"Повинно бути просто сильна держава. Зараз вона окупована олігархами і зовнішніми кредиторами. Потрібно повернути державі ту силу, яка буде здатна відновити суверенітет над економікою, соціальною системою і державними компаніями", - заявив економіст.

З приводу зовнішнього боргу України, Пальчевський та Кущ зійшлися на думці, що слід домагатися реструктуризації.

"Ми однозначно проти принципу погашення боргів до останнього українця. Ми виступаємо за те, щоб домовлятися з кредиторами про реструктуризацію... Ми за те, щоб держава зараз всі свої ресурси направляла на потреби простих українців. Зараз час подбати про просту людину", - зазначив Кущ.

"Давайте говорити серйозно. Якщо ви дали в борг 10 гривень - то це ваша проблема, але якщо Україна взяла 100 або 200 мільярдів - це їх проблема. Ось це і є позиція партії "Перемога Пальчевського". Нам маленькі гроші не потрібні, маленькі гроші від них тільки підживлюють олігархічну систему", - заявив Пальчевський.

За словами останнього, "сьогоднішнє невдоволення владою буде таким, що іншого виходу, як піклуватися про людину, і знайти людей, які це робитимуть, не залишається".

Нагадаємо, Пальчевський розкрив, яким має бути Київ: "На каштанах і туях далеко не заїдеш".

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