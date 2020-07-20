Український громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про "криву падіння" довіри до влади

Пальчевський опублікував відеокоментар у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Відповіді Разумкова, чому падає довіра до влади... Він пише, що "крива падіння завжди характерна для будь-якої влади". Ну, звичайно, в нашій країні, де будь-яка влада, неважливо яка, зелена, синя, червона, має свій народ протягом 30 років... Тільки перед виборами ви нам нічого не розповідали про те, що будете падати так стрімко. Перед виборами ви нам розповідали, що Порошенко поганий, він - злодій, він буде у в'язниці, всі інші корупціонери теж будуть там. А, виявляється, вони чудово почуваються, ще краще... А Петя взагалі розквітає буйним цвітом, скоро буде спасителем, "Кучерява Сью-2". Вже й забули, що він крав - на тлі нових "зелених чоловічків". Ось ці страшніше, ніж ті, які були в Криму", - заявив Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський розніс роботу парламенту, назвавши дві фатальні помилки, які надовго залишаться в пам'яті українців.

"Що можна сказати про цей парламент? Я думаю, що два рішення, які вони зробили, а саме земля і ігровий бізнес, це все, що залишиться в пам'яті народу. Неважливо, що вони зроблять ще, навіть, якщо будуть приймати погані рішення. Є фатальні рішення...", - заявив Пальчевський.

Експерт порівняв парламент при екс-президентові Петрі Порошенкові і нинішній, назвавши основну різницю. На його думку, сьогоднішні депутати подібні Ванькам-встанькам.

Нагадаємо, що Пальчевський розповів, скільки платять нардепам за «потрібні» рішення: «Від п'яти до п'ятнадцяти тисяч доларів...»

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розкрив свої справжні наміри: "Хочу бути не просто політиком, а втілити в життя..."