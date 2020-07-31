Стало відомо, хто з представників великих фінансово-промислових груп має найбільший вплив на парламент

Результати відповідного дослідження опублікував Фонд «Демократичні ініціативи». У трійці лідерів Ігор Коломойський, Віктор Медведчук і Рінат Ахметов.

У цілому результати дослідження вийшли наступними:

Ігор Коломойський набрав 4,2 бала.

Віктор Медведчук з мінімальним розривом у 0,1 бала – 4,1

Рінат Ахметов слід за Медведчуком з 4,1 бала

Петро Порошенко поступається їм майже цілий бал – у нього 3,3.

Віктор Пінчук також мінімально відстає від Порошенка – 3,2

Юрій Косюк набрав менше 3 балів – 2,9

Як можна помітити, три лідери рейтингу помітно відриваються від решти претендентів.

При цьому, важливо відзначити, що тільки Віктор Медведчук особисто присутній у Верховній Раді, а значить, може використовувати свій вплив без посередників, будучи в залі парламенту. Більш того, він є керівником партії «Опозиційна платформа – За життя», що ще більше збільшує його можливості.

Максимальною можливою оцінкою є 5 балів. При оцінці ефективності Президента Зеленського він не зміг ні по одному з напрямків своєї діяльності набрати більше 3.