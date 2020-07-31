Стало відомо, хто з представників великих фінансово-промислових груп має найбільший вплив на парламент
Результати відповідного дослідження опублікував Фонд «Демократичні ініціативи». У трійці лідерів Ігор Коломойський, Віктор Медведчук і Рінат Ахметов.
У цілому результати дослідження вийшли наступними:
- Ігор Коломойський набрав 4,2 бала.
- Віктор Медведчук з мінімальним розривом у 0,1 бала – 4,1
- Рінат Ахметов слід за Медведчуком з 4,1 бала
- Петро Порошенко поступається їм майже цілий бал – у нього 3,3.
- Віктор Пінчук також мінімально відстає від Порошенка – 3,2
- Юрій Косюк набрав менше 3 балів – 2,9
Як можна помітити, три лідери рейтингу помітно відриваються від решти претендентів.
При цьому, важливо відзначити, що тільки Віктор Медведчук особисто присутній у Верховній Раді, а значить, може використовувати свій вплив без посередників, будучи в залі парламенту. Більш того, він є керівником партії «Опозиційна платформа – За життя», що ще більше збільшує його можливості.
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Максимальною можливою оцінкою є 5 балів. При оцінці ефективності Президента Зеленського він не зміг ні по одному з напрямків своєї діяльності набрати більше 3.